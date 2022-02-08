Два больших парка откроют для новосибирцев в 2022 году

Концепция дизайна Заельцовского парка. Фото: green.novo-sibirsk

Долгожданное открытие любимого новосибирцами Заельцовского парка произойдет уже 1 июня. Там осталось доделать экотропу, установить познавательные стенды и «отели» для насекомых. Об этом 7 февраля сообщили в правительстве Новосибирской области.

— У нас есть все основания, чтобы завершить реконструкцию и открыть Заельцовский парк 1 июня. Окончание работ по обустройству нового ландшафтного парка у ледовой арены запланировано на сентябрь. Возможно, их удастся закончить раньше, ко Дню города. Это масштабные задачи на 2022 год, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Рядом со стадионом и новой станцией метро «Спортивная» к осени развернется ландшафтный парк «Арена» — он займет 150 тысяч квадратных метров лесной территории. Позже парк планируют продлить до Бугринской рощи, а между Октябрьским и Бугринским мостом появится еще одна набережная.

В будущем планируется реставрация парков «У моря Обского», Заельцовский бор, «Арена», «Бугринский», «Тулинский ландшафтный парк» и набережную «ОбьГЭС» по региональному проекту «Обские парки».

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