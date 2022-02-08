В Новосибирске таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Во вторник, 8 февраля, в Новосибирске на улице Героев Революции таксист сбил маму с ребенком. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель 1977 года рождения, на автомобиле Kia Rio, двигался по улице Героев Революции, со стороны улицы Пожарского, в сторону улицы Артемова, у дома 134 по улице Героев Революции в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на маму с ребенком (мальчиком 5-6 лет), — уточнили подробности аварии в ГИБДД.

В результате аварии пешеходы получили различные травмы. Их в больницу увезла «скорая помощь».

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

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