В полиции возбудили уголовное дело о поджоге в новосибирском приюте

Мужчина признался в поджоге и его арестовали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции задержали поджигателя приюта «Сибирский Алабай». Во вторник, 8 февраля, на него завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— На месте задержан 46-летний местный житель, который проживал и работал на территории приюта. Он пояснил, что в результате конфликта с руководителем организации совершил поджог одного из строений, находящихся на территории, — уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Мужчина подозревается в поджоге приюта. В пожаре погибли 4 собаки, но из людей никто не пострадал. Напомним, хозяйка приюта Валерия не хочет, чтобы его отпускали, потому что боится за свою жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он не хотел смерти собакам»: в поджоге новосибирского приюта обвиняют бывшего работника

Об этом КП-Новосибирск заявили сами волонтеры (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.