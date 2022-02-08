В Новосибирске задержали иностранца, незаконно выводившего миллионы за рубеж. Фото: другой источник.

В Новосибирской области сотрудники УФСБ пресекли незаконную деятельность 42-летнего иностранца. Он организовал схему по сбору денег, незаконному выводу их за рубеж, а также обналичиванию на территории Новосибирска.

— Установлено, что получивший российское гражданство иностранец 1979 г.р. организовал сбор денежных средств с предпринимателей крупного торгового комплекса и незаконный вывод денег за пределы Российской Федерации в счет оплаты товаров народного потребления в нарушение действующего Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», — рассказали КП-Новосибирск в УФСБ по Новосибирской области.

С помощью схемы, организованной мигрантом, предприниматели рассчитывались с иностранными поставщиками товаров, не предоставляя в банки соответствующие документы, а также, не платя налоги с операций. Кроме того, лица, переводившие деньги, получали проценты с оказания услуг.

— Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц, общая сумма ежедневного сбора составляла свыше 5 млн рублей, — уточнили в УФСБ.

На иностранца, провернувшего схему, завели уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление остальных участников преступной деятельности.

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