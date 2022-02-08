Новосибирские юристы, торговавшие несуществующими земельными участками, предстанут перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое новосибирских юристов — мужчина и две женщины в возрасте 41, 45 и 53 лет пойдут под суд за мошенничество. Сибиряки продавали людям несуществующие земельные участки. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— С марта 2019 по июль 2021 года представители коммерческого предприятия по оказанию юридических услуг заключали с гражданами фиктивные договоры, по которым обещали клиентам земельные участки, расположенные в разных районах города Новосибирска. Юристы уверяли обратившихся к ним клиентам, что сотрудничают с представителем государственного учреждения и могут оказать содействие в оформлении в собственность земельных участков по заведомо привлекательной цене, стоимостью ниже рыночной, — пояснили в пресс-службе полиции.

Затем аферисты делали фальшивые заявления на покупку земли. А вот после сделки и получения оплаты мошенники отдавали доверчивым гражданам квитанции-подделки. После получения денег юристы исчезали. Вырученные с обманутых клиентов средства организатор ОПГ распределял между сообщниками по своему усмотрению. Ущерб, который нанесли злоумышленники, составил 13,5 миллионов рублей. В общей сложности аферисты обманули 28 сибиряков.

— В отношении организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще две участницы группы находятся под подпиской о невыезде, — добавили в МВД.

В ближайшее время дело в отношении мошенников рассмотрит Железнодорожный районный суд Новосибирска.

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