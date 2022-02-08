Под Новосибирском будут судить мать, избивавшую 4-летнюю дочь

Девочку регулярно избивала мать и выгоняла ее в подъезд без одежды.
Фото: Алексей ФОКИН
В Новосибирской области в суде рассмотрят уголовное дело 27-летней матери, которая избивала свою дочь. Об этом сообщают на сайте Болотнинского районного суда.
— В Болотнинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении Ошиной М.А. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 156, пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ, — указано в сообщении на сайте суда.
В сентябре 2021 года девочка попала в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. 4-летнего ребенка регулярно избивали родители, мать даже оставляла ребенка в подъезде без одежды.
Сама женщина утверждает, что терпела побои от своего мужа, поэтому вымещала обиду на ребенке.
Судебное заседание назначено на 18 февраля 2022 года.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что женщину лишили родительских прав.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Новосибирском мать, избивавшую четырехлетнюю дочку, лишают родительских прав
Суд над женщиной назначен на начало февраля (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер