Пожар в новосибирском приюте унес жизни четырех собак

Сгорели 4 собаки, одна убежала. Фото: Приют sib_alabai

В приюте «Сибирский Алабай» на улице 2-й Светлановской в ночь на 8 февраля произошел страшный пожар.

— У нас страшная беда. Это поджог. Сгорел новый ветблок. Есть жертвы среди собак. Масштабы катастрофы можно будет оценить только завтра — возможно, кто-то из собак убежал или спрятался, — пишут сотрудники приюта в социальных сетях.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, когда пожарные прибыли, уже сгорела вся деревянная пристройка, а огонь начал распространяться на кровлю здания. Животные бегали под ногами спасателей и лаяли, не могли успокоиться.

В приюте ухаживали за овчарками, а руководитель во время пожара находилась в стрессовом состоянии. Из людей никто не пострадал, но погибли четыре собаки. Как отмечают в приюте, многие из них могли убежать.

Представители приюта считают, что поджог устроил мужчина, который там жил и работал. Мужчина признался в содеянном полиции.

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