Пропавшую в Искитиме 9-летнюю девочку нашли живой

Под Новосибирском нашлась 9-летняя девочка. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

Во вторник, 8 февраля, под Новосибирском нашлась пропавшая 9-летняя девочка. Напомним, она убежала во время прогулки 7 февраля.

— С девочкой все хорошо, примерно в 7:20 утра привезли в штаб поиска дальние родственники. С ребенком все в порядке, полиция проводит все необходимые действия, беседует с родными, наши ребята выехали с места поиска домой, — сообщила КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Всего в поисковых мероприятиях в Искитиме приняли участие 60 человек. Отряды сформировались очень быстро, уже через 5 минут после клича набралось около 30 человек.

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