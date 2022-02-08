Пробки в Новосибирске на утро 8 февраля 2022 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 8 февраля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 8 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Заторы наблюдаются также на Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

Также затруднено движение на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Ватутина, Котовского и Станиславского. Кроме того, сложно проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев.

На правобережье сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улице Военной, Добролюбова и Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 8 февраля, достиг 6 баллов.

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