В Новосибирске во время прогулки пропала 9-летняя девочка

В Искитие пропала 9-летняя девочка. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В понедельник, 7 февраля, в Искитиме во время прогулки пропала 9-летняя девочка. Подробности исчезновения ребенка КП-Новосибирск рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Девочка убежала во время прогулки. Произошел какой-то эмоциональный момент. За ребенком побежали следом, но не нашли ее. Девочка с особенностями развития, и ранее был похожий случай, тогда девочку нашли самостоятельно, — сообщила КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

По словам Алеси, с момента пропажи прошло более четырех часов.

Приметы девочки: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Одежда: зеленая куртка, черные штаны, дутые сапоги цвета хаки, темно-синяя вязанная шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, просьба позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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