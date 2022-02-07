В новосибирской полиции опровергли информацию, что соседи жаловались на семью умершего 10-летнего мальчика

В полиции уверяют, что на семью никто не жаловался. Фото: соцсети.
В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментироваль смерть избитого 10-летнего мальчика. Напомним, 6 февраля ребенка ребенка с многочисленными ушибами привезли в больницу: по версии мамы мальчика, за четыре дня до своей смерти третьеклассник подрался с детьми старше себя. Медики спасти школьника не смогли.
Соседи семьи заверили КП-Новосибирск, что жаловались на семью в полицию: они часто слышали грохот, будто кого-то или что-то роняют на пол. Однако в ГУ МВД по Новосибирской области эту информацию опровергли.
- Каких-либо сообщений и заявлений в отношении данной семьи в органы внутренних дел города Новосибирска не поступало, - заявили в ведомстве.
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