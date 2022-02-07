В новосибирской полиции опровергли информацию, что соседи жаловались на семью умершего 10-летнего мальчика

В полиции уверяют, что на семью никто не жаловался. Фото: соцсети.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментироваль смерть избитого 10-летнего мальчика. Напомним, 6 февраля ребенка ребенка с многочисленными ушибами привезли в больницу: по версии мамы мальчика, за четыре дня до своей смерти третьеклассник подрался с детьми старше себя. Медики спасти школьника не смогли.

Соседи семьи заверили КП-Новосибирск, что жаловались на семью в полицию: они часто слышали грохот, будто кого-то или что-то роняют на пол. Однако в ГУ МВД по Новосибирской области эту информацию опровергли.

- Каких-либо сообщений и заявлений в отношении данной семьи в органы внутренних дел города Новосибирска не поступало, - заявили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отчим «воспитывал» его за воровство»: что говорят соседи о семье 10-летнего мальчика, умершего в Новосибирске

Жильцы дома уверяют: они жаловались на отчима ребенка в полицию, но тщетно (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.