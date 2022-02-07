Мэрия Новосибирска включила Гусинобродское шоссе в список гостевых маршрутов МЧМ-2023

Теперь на новом маршруте также начнутся работы по благоустройству. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске утвердили еще один гостевой маршрут для болельщиков молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Документ с перечнем маршрутов появился на сайте мэрии.

— От автовокзала на Гусинобродском шоссе по улицам Никитина, Кирова, Восход и через Октябрьский мост до площади имени Карла Маркса, — указано в документе.

Появление нового гостевого маршрута означает, что начнут благоустраивать указанные улицы. Уберут ларьки с киосками и наружную рекламу, займутся озеленением и ремонтом дорог.

Напомним, что всего на проведение улично-дорожных работ по гостевым маршрутам из бюджета области выделили 1 миллиард рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор выделит миллиард рублей на ремонт дорог гостевых маршрутов в Новосибирске

Средства выделит местное правительство (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.