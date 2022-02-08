Погода в Новосибирске на 8 февраля 2022 года: холод и «черное небо»

В Новосибирске объявлено НМУ первой степени опасности. Фото: Андрей АБРАМОВ

Погода в Новосибирске на 8 февраля 2022 года днем будет холоднее, а в воздухе скопится больше неблагоприятных примесей. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура в Новосибирске опустится до -18…-20 градусов, в пригороде — -22…-24, днем термометр покажет около -11…-13 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Подует восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура поднимется до -16…-21, местами до-27 градусов. Днем будет -9…-14 градусов. Синоптики предупреждают, что вплоть до 11 февраля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.