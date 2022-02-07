В Новосибирске три человека пострадали в ДТП с машиной «скорой помощи»

Всех пострадавших госпитализировали в больницы. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске в Октябрьском районе при столкновении машины «скорой помощи» и седана пострадали 3 человека: врач и мама с ребенком. Всех их госпитализировали. Инцидент произошел днем, 7 февраля.

— Пострадал врач «скорой», у нее сотрясение головного мозга и перелом костей предплечья. Ребенок 8 лет, он получил сотрясение головного мозга, а также мама его, женщина 40 лет, с таким же диагнозом и ушибленными ранами была госпитализирована, — рассказала КП-Новосибирск главный специалист Новосибирской области по скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Напомним, авария произошла в понедельник, 7 февраля, в Октябрьском районе, там карета «скорой помощи» столкнулась с седаном белого цвета. После чего служебная машина врезалась в здание. Кадры с места ДТП опубликовали в новостных пабликах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске «скорая помощь» столкнулась с седаном и врезалась в здание

Кадры с места ЧП появились в соцсети (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.