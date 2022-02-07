Колбаса покрыта белым налетом. Фото: "Flamp"
Жительница Новосибирска пожаловалась на испорченную колбасу. Она вместе с семьей заехала в магазин за продуктами. Купили колбасу, сыр и масло.
— Приехали домой, вскрыли колбасу, запах-странный, посмотрела дату, а она изготовлена 29.12.21. Изучив информацию о сроках годности, стало понятно, что колбаса просрочена, — пишет сибирячка на сайте «Flamp».
Женщина не снимает с себя ответственности, что проглядела сама, но и с продавцов винит тоже. Колбасу пришлось выкинуть.
В комментариях люди возмутились произошедшем:
— Фу, просрочку втюхали! Значит, так покупатели нужны.
— Это дата самопальная!
— Видимо хранили неправильно.
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