В Новосибирске больше суток устраняют аварию на водопроводе

Аварию должны устранить сегодня вечером.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске больше суток жители Советского района оставались без холодной и горячей воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщила мэрия города.
— Дефект выявлен на трубопроводе диаметром 355 милиметров на улице Российской. С 15:30 6 февраля холодное водоснабжение отключено в двух подъездах дома на улице Российской, 21 и в здании — на улице Иванова, 11а, — говорится на сайте мэрии.
Известно, что ремонтные работы должны завершить до вечера, 7 февраля.
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