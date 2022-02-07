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Общество7 февраля 2022 12:47

В Новосибирске больше суток устраняют аварию на водопроводе

Жители домов оставались без водоснабжения
Мария ГРИГОРЯН
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Аварию должны устранить сегодня вечером.

Аварию должны устранить сегодня вечером.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске больше суток жители Советского района оставались без холодной и горячей воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщила мэрия города.

— Дефект выявлен на трубопроводе диаметром 355 милиметров на улице Российской. С 15:30 6 февраля холодное водоснабжение отключено в двух подъездах дома на улице Российской, 21 и в здании — на улице Иванова, 11а, — говорится на сайте мэрии.

Известно, что ремонтные работы должны завершить до вечера, 7 февраля.

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