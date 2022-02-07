Новосибирские медики усиливают работу первичного звена и расширяют применение дистанционного взаимодействия с пациентами

Дистанционная работа с больничными листами стартует в ближайшее время. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание с членами Правительства Новосибирской области. О мерах по противодействию коронавирусной инфекции главе региона доложили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов.

На сегодняшний день больницы Новосибирской области работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки. За неделю в службу 122 обратилось около 5% жителей региона — 153 тысячи 58 человек. А скорая за это время совершила 18 тысяч 703 выезда.

Губернатор области Андрей Травников отметил, что на сегодняшний день главной проблемой остается чрезмерная нагрузка на первичное звено.

— Медикам приходится сталкиваться как с большим потоком заболевших, так и с потоком выздоравливающих и закрывающих больничные листы. Последние решения Минздрава России и Главного санитарного врача РФ упрощают работу медиков и жизнь тем людям, кто легко переносит ОРВИ и COVID-19, — сообщил Травников.

По постановлению Главного санитарного врача РФ Анны Поповой предполагается, что закрытие больничного листа после выздоровления не потребует лабораторного обследования на COVID-19 по истечении 7 и более календарных дней с момента начала лечения.

— Теперь у нас есть официальные полномочия ставить диагноз, закрывать и открывать больничный через телемедицинской консультации или по аудиозвонку. Дистанционная работа с больничными листами стартует в ближайшее время. Минздрав региона усиливает работу первичного звена и берет на себя контроль по возможности разделить потоки в поликлиниках. Там, где разделить потоки невозможно, обособленные подразделения будут принимать выздоравливающих и закрывать больничные листы. Расширяется практика по дистанционному мониторингу «легких» больных — число кабинетов аудиоконтроля и аудиодозвона увеличивается. Вся информация, поступающая на номер 122, вносится в Медицинскую информационную систему, и специальные медработники будут дистанционно закрывать больничные листы — сегодня все технические возможности для этого есть, — рассказал министра здравоохранения региона Константин Хальзов.

Что касается карантина в учреждениях сферы образования — Травников пояснил, что всеобщий карантин будет продлен до конца этой недели.

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