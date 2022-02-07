Под Новосибирском пьяный мужчина убил жену и пошел спать

Следком возбудил уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области в Купинском районе в селе Копкунь 53-летний мужчина убил свою гражданскую жену. После расправы он ушел спать. Инцидент произошел утром, 3 февраля. Следком возбудил уголовное дело.

— Следствием установлено, что в утреннее время злоумышленник совместно со своей сожительницей находились в доме и распивали спиртные напитки. После чего между ними возникла ссора из-за личных неприязненных отношений. Подозреваемый нанес потерпевшей многочисленные удары по телу и конечностям, после чего задушил ее и лег спать, — сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Мужчину задержала полиция и доставила к следователю. Вину в содеянном он полностью признал. Сейчас судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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