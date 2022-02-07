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Умные вещи7 февраля 2022 9:57

Tele2 улучшила покрытие в 21 районе Новосибирской области

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает об итогах развития сети в Новосибирской области
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В 2021 году технические специалисты компании увеличили число базовых станций в регионе на 10%, уделив особое внимание качеству сети в небольших населенных пунктах. В результате оператору удалось расширить покрытие и увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 7%.

В 2021 году Tele2 улучшила покрытие в Новосибирске на Красном проспекте, улицах Советской, Фрунзе, Ядрицевской, Писарева, Коммунистической, Сибиряков-Гвардейцев, Геодезической, Петухова, Зорге, Учительской, Александра Невского и других. Также новые базовые станции размещены в Бердске, Искитиме, Барабинске, Куйбышеве, Карасуке, Татарске, Черепаново, Чулыме.

Tele2 разместила базовые станции в селах, деревнях и поселках в 21 районе области. Благодаря проведенным работам стабильная голосовая связь и быстрый интернет появились в селах Абрамово и Горбуново Куйбышевского района, селе Преображенка Искитимского района, поселках Успенском и Октябрьском Краснозерского района, деревне Дружинино Купинского района, селах Степногутово и Владимировка Тогучинского района, селе Кузнецовка Баганского района, селе Целинном Коченевского района, поселке Паутовском Колыванского района, деревне Прямское Маслянинского района, селе Александро-Невском Убинского района, селе Ярки Доволенского района, селе Новокозловском Барабинского района.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Кроме того, оборудование Tele2 размещено на антенно-мачтовых сооружениях в 39 малых населенных пунктах. Вышки построены в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства, который реализует ПАО «Ростелеком».

Более чем на 500 вышках по всей области Tele2 разместила дополнительные 4G-передатчики. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в регионе на 7%. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть клиенты могут работать и учиться онлайн, смотреть видео, слушать музыку, пользоваться соцсетями, скачивать файлы и делиться контентом на комфортных скоростях.

Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- В 2021 году потребление мобильного интернета в нашей сети продолжило расти. Новосибирцы стали «качать» на 25% больше. Поэтому мы сконцентрировались на улучшении емкости сети в местах, где трафик вырос сильнее всего. Например, в Искитимском районе, где для разгрузки сети мы построили 13 вышек. Напомню, что в прошлом году на автодороге Р-256 Искитимом и Новосибирском Tele2 показала лучшие результаты по скорости передачи данных и стабильности соединения. В новом году мы продолжим радовать наших клиентов быстрым интернетом и стабильной голосовой связью.

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