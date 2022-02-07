В Новосибирске повысилась цена на аренду квартир

За 2021 год ставка на квартиры выросла на 12-13%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске выросла цена на аренду квартир. Это произошло вместе с ростом стоимости на саму жилую недвижимость. Так считает независимый аналитик Сергей Николаев. К таким выводам он пришел, изучив цены на сайтах «Циан» и «Мир Квартир».

— На этих двух сервисах специалисты посчитали насколько и в каких городах увеличилась цена на аренду. Вообще это такой рынок, где люди рассматривают брать ипотеку или снимать квартиру в аренду и копить. Сейчас ситуация такая, что, если вы не можете взять любую ипотеку, имеется в виду вторичное жилье, то с учетом того, что никто не прогнозирует рост цен на недвижимость. В таком случае проще деньги подержать на депозит поэтому в это время всегда растет аренда, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Николаев.

Также специалист отметил, что в целом по прошлому году ставка выросла на 12-13%. На маленькие квартиры — однушки цена растет медленнее, чем на квартиры с большей площадью и на квартиры большего функционала, как студии, двушки, трешки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске 10-летний мальчик впал в кому после драки на горке

Потасовка произошла с детьми постарше (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.