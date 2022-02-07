В Новосибирске школьники воруют вейпы из ларьков в метро

Продавцы не успевают поймать малолетних воришек. Фото: Инцидент Новосибирск
Новосибирские школьники воруют электронные сигареты у продавцов в ларьках метрополитена. Они просовывают руки в окошко и таскают ближайшие упаковки с товаром. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».
— В Новосибирске на станции метро «Заельцовская» дети нагло воруют из ларьков с вейпами. Причем продавцы ничего не могут им сделать, так как они еще не достигли возраста уголовной ответственности, — рассказывают в группе очевидцы.
Продавцы не успевают поймать хулиганов, а на замечания подростки отвечают матом. В комментариях новосибирцы советуют продавцам ставить на витрину «пустышки», как в 90-е.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер