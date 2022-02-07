Под Новосибирском пожарные спасли 120 поросят из горящей свинофермы

Пожарным удалось оперативно вывести животных из здания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью, 7 февраля, в Новосибирской области в селе Корнилово на улице Клубна горела свиноферме. Пожарные оперативно выехали на место ЧП и спасли 120 поросят из огня.

— Дым на крыше обнаружил сторож и вызвал пожарных. На момент прибытия первого пожарного расчета внутри строения присутствовало сильное задымление. Два звена газодымозащитной службы направились на разведку. Пожарным удалось оперативно его ликвидировать, проветрить помещение и не дать задохнуться поросятам, которые находились на ферме, — сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. В итоге от огня пострадал потолок на площади 80 квадратных метров.

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