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Происшествия7 февраля 2022 8:37

В Новосибирске 10-летний мальчик умер после драки на горке

Ребенок скончался, не выходя из комы
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мальчик умер после драки на горке.

Мальчик умер после драки на горке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 6 февраля умер мальчик, который подрался на горке. Смерть ребенка КП-Новосибирск подтвердил сосед семьи.

Третьеклассник впал в кому через 4 дня после драки, в воскресенье. Тем же вечером он скончался в Детской городской больнице скорой помощи, не выходя из комы.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области начали процессуальную проверку, следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, за 4 дня до смерти школьник пришел домой с ссадиной на лице и синяком на правой ноге. Маме он пояснил, что подрался с неизвестными старшими мальчиками на горке. Тогда ребенка врачу не показали.

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