В Новосибирске 10-летний мальчик умер после драки на горке

Мальчик умер после драки на горке.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске 6 февраля умер мальчик, который подрался на горке. Смерть ребенка КП-Новосибирск подтвердил сосед семьи.
Третьеклассник впал в кому через 4 дня после драки, в воскресенье. Тем же вечером он скончался в Детской городской больнице скорой помощи, не выходя из комы.
В следственном управлении СК России по Новосибирской области начали процессуальную проверку, следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, за 4 дня до смерти школьник пришел домой с ссадиной на лице и синяком на правой ноге. Маме он пояснил, что подрался с неизвестными старшими мальчиками на горке. Тогда ребенка врачу не показали.
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