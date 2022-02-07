В Новосибирске 10-летний мальчик умер после драки на горке

Мальчик умер после драки на горке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 6 февраля умер мальчик, который подрался на горке. Смерть ребенка КП-Новосибирск подтвердил сосед семьи.

Третьеклассник впал в кому через 4 дня после драки, в воскресенье. Тем же вечером он скончался в Детской городской больнице скорой помощи, не выходя из комы.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области начали процессуальную проверку, следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, за 4 дня до смерти школьник пришел домой с ссадиной на лице и синяком на правой ноге. Маме он пояснил, что подрался с неизвестными старшими мальчиками на горке. Тогда ребенка врачу не показали.

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