На новосибирца, снявшего зевающего манула, за неделю в соцсети подписались 15 тысяч человек

Новосибирский манул принес новосибирцу 15 тысяч подписчиков в Инстаграм. Фото: Роман Паулов

Новосибирскому фотографу Роману Паулову видео с манулом за неделю принесло 15 тысяч подписчиков. На кадрах зверек зевает и греет лапки на хвостике. Известно, что новосибирец опубликовал видео с манулом у себя на странице в Инстаграм. Оно уже набрало 20 миллионов просмотров.

— Есть один нюанс, люди подписались не на меня, а на манульчика, — скромничает Роман в беседе с КП-Новосибирск.

До публикации видеоролика у Романа было всего 5 тысяч подписчиков. При этом у новосибирца в Инстаграм много других фотографий манула из Новосибирского зоопарка. Но именно видео, где зверек зевает, стало самым популярным.

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