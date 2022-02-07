Губернатор Новосибирской области озвучил условия продления карантина в школах

Карантин в школах могут продлить из-за коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карантин в школах Новосибирской области пока не планируют продлевать после 13 февраля, но окончательное решение будет принято уже на этой неделе. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании в правительстве региона.

— Решение будем принимать в конце недели, исходя из тенденций по нагрузке на первичное звено здравоохранения. Если наши медики справятся с нагрузкой, как я уже сказал, двойной — и первичное обращение, и закрытие больничных, значит, будем принимать решение о завершении карантина, — заявил губернатор.

Министр образования региона Сергей Федорчук рассказал, что в школах Новосибирской области уже почти 1000 учеников заболели коронавирусом, по данным на 6 февраля, и 7,6 % всех педагогов региона находятся на официальном больничном.

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