В Новосибирске в 64 школы поступили сообщения о минировании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В школы Новосибирска продолжают поступать сообщения о минировании. Так, на прошедших выходных такие угрозы получили 64 школы города. Информацию об этом на оперативном совещании в правительстве озвучил заммэра Борис Буреев. Совещание прошло в в понедельник, 7 февраля.

— Все проверки были проведены, все объекты обследованы, взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация проводилась только из одного объекта — спортивная школа олимпийского резерва «Заря «, — заявил на совещании заместитель мэра.

Он пояснил, что сообщения с угрозами в образовательные учреждения стали поступать 5 февраля. Изначально «террористы» заявили о том, что в городе заминированы 26 школ, к вечеру их количество увеличилось на 11. 6 февраля сообщения с угрозами поступили еще в 26 школ Новосибирска.

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