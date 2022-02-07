Полицейские оштрафовали мужчину, прокатившегося голым на капоте легковушки. Фото: "АСТ-54".

В ГИБДД по Новосибирску расследовали инцидент, который произошел 5 февраля. В тот день горожане заметили на улице Кропоткина «Волгу», на капоте которой ехал голый мужчина. Тогда происходящее сняли на видео и опубликовали в соцсети.

Гаишники установили водителя легковушки — им оказался 20-летний парень. Его и отличившегося пассажира полицейские привлекли к ответственности.

— Водитель нарушил правила по статьям 12.6 «Нарушение правил применения ремней безопасности при управлении транспортным средством», 12.37 часть 1 «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 12.23 часть «Нарушение правил перевозки людей» КоАП РФ. Кроме того, по статье 12.29 ч 1 КоАП РФ привлечен к ответственности пассажир данного транспортного средства, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

В ведомстве уточнили, что общая сумма штрафов для водителя составила 2500 рублей, а для пассажира, который прокатился на капоте голым, 500 руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.