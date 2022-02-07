Более 3 000 жителей Новосибирской области заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус распространяется очень быстро.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По данным на понедельник, 7 февраля, за последние сутки коронавирусом заболели 3129 жителей Новосибирской области, госпитализировано 100 пациентов. Об этом на совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
— Служба 122 эту неделю отработала в максимально возможном напряжении. Всего за неделю поступило 153 058 обращений — по сути, с признаками заболеваний обратились 5% населения Новосибирской области. В прошлые годы максимальное количество обращений на пике ОРВИ составляло 24 тысячи, — уточнил Хальзов.
Бригады скорой помощи за прошедшую неделю осуществили 18703 выезда, а за все время эпидемии в лабораториях было проведено более 3 миллионов исследований.
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