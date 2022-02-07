Новосибирские пенсионеры вынуждены работать из-за маленьких выплат

Пенсионерам в Новосибирске не хватает пенсии на достойную жизнь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионеры в Новосибирске пожаловались, что не могут обеспечить себе достойную жизнь на крохотную пенсию.

Например, жительница Новосибирска Ольга вышла на пенсию в 60 лет, но продолжает работать в своей компании.

— Зарплата у меня хорошая, в отличие от пенсии в 16 тысяч. На эти выплаты я бы не смогла прокормить дочь и внука. И я не могу бросить своих коллег, там вся контора на мне держится, — рассказала Ольга КП-Новосибирск.

Труд, по ее словам, придает ей сил. Однако женщине хочется отдохнуть и провести время с семьей.

У новосибирца Максима травма спинного мозга. Раньше он был монтажником, а теперь выживает на маленькую пенсию по инвалидности в 10 тысяч рублей.

— Естественно, этого не хватает, — рассказывает Максим. — Зато мотивирует ребят что-то предпринимать. Если ты ничего делать не будешь, у нас ты быстро загнешься. Инвалиды в Европе не реабилитируются так активно, как в России. Люди такие не пытаются встать. «Если я не встану, то буду продолжать получать плюшки от государства», — думают они.

Сейчас мужчина осваивает компьютер: в его положении это единственный возможный вариант заработка. Он создает таблицы и сайты.

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