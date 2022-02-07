В Новосибирск нагрянут морозы до -25 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на этой неделе будет холодно. В город придет похолодание до -25 градусов. Морозно будет ночами. Об этом говорится на популярных сервисах прогнозов погоды.

Так, по данным Gismeteo, с 7 по 13 февраля в Новосибирске днем будет ясная погода, температура воздуха будет колебаться от -11 до -17 градусов. А вот ночи будут морозными — от -17 до -26 градусов. Самые холодные ночи будут в субботу и в воскресенье. Так, 12 февраля, в Новосибирске ночью ожидается -25 градусов, а в воскресенье, 13 февраля, ночью будет -26 градусов.

По информации сайта «Яндекс Погода», самой холодной будет ночь четверга — -24 градуса. Аналитики сайта обещают ясные и морозные дни — от -9 до -15 градусов.

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