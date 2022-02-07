В Новосибирске под суд пойдет 33-летний насильник, который преследовал девушек по ночам

Мужчину будут судить за изнасилование. Фото: СУ СК РФ по НСО Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске будут судить 33-летнего насильника-рецидивиста. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

— Завершено расследование уголовного дела по обвинению неоднократно ранее судимого мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим), — указано в сообщении следственного комитета.

Как выяснили следователи, осенью 2021 года на улице Петухова обвиняемый зашел за девушкой в безлюдное место, накинулся на нее, изнасиловал и сбежал. Через несколько дней полицейские нашли его и задержали. Свою вину мужчина не признал. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области добавили, что пострадавшей был 21 год, она заметила на лице насильника шрам и описала его приметы полицейским.

Сейчас следователи передали уголовное дело в суд, подкрепив его уликами и обвинительным заключением.

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