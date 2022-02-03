Новосибирские депутаты поддержали отчет губернатора Андрея Травникова

Депутаты поддержали отчет губернатора. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

3 февраля, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области задали вопросы Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову о результатах деятельности Правительства региона за 2021 год.

Первым из наиболее важных результатов губернатор назвал позитивную динамику в экономике региона: например, объем промышленного производства – в два раза выше среднероссийского. Обозначая позитивную тенденцию роста собственных доходов областного бюджета и поступления федеральных средств, Андрей Травников поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за совместную с Правительством области оперативную работу над внесением поправок в основной финансовый документ.

Среди наиболее важных проблем Новосибирской области Губернатор назвал демографическую. Ситуацию обострило, в том числе, влияние пандемии, в результате естественная убыль населения превысила рождаемость.

Во времяо бсуждения отчета Андрею Травникову были заданы важные вопросы. Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров спросил о развитии сельских территорий. Вице-спикер Наталия Красовская обратила внимание на другую проблему - организацию процесса вакцинации, особенно для неработающих пенсионеров.

Депутаты поддержали отчет губернатора. Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив прокомментировал:

- Наше голосование само за себя все сказало. Конечно, депутаты задали много вопросов. Но это нормальный, конструктивный диалог. Хочу сказать огромное спасибо депутатам за понимание. И мы, и губернатор, всегда подчеркиваем, что достижения в той или иной сфере – наши общие достижения. Справедливо было бы сказать, что проблемы и вопросы, которые сегодня озвучены, тоже наши общие вопросы. И решать их мы должны вместе. Поэтому протокольно поручили комитету по бюджету систематизировать мнения и предложения, направить их правительству и самим определиться с приоритетным перечнем законопроектов, направленных на развитие региона, и преодоление тех негативных тенденций, о которых сегодня говорили коллеги».