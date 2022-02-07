Рабочие чистили снег и проломили крышу остановки в центре Новосибирска

Снег проломил крышу остановки. Фото: АСТ-54

Рабочие случайно сломали остановку «Дом Ленина», сбросив на нее тяжелые пласты снега с крыши. Видео с места происшествия прислали очевидцы в группу «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте» 6 февраля.

— На Октябрьской магистрали рабочие сбрасывали снег с крыши здания Красный проспект, 30, и повредили остановочную платформу «Дом Ленина», — пишут в сообществе.

Рабочие не усмотрели катастрофы в случившемся, и продолжили кидать снег прямо в сломанную крышу. В комментариях новосибирцы разделились на два лагеря: одни обвиняют в инциденте коммунальные службы, а другие — ненадежные остановочные павильоны.

— Вот как в этом городе ставить умные остановки, если коммунальщики бестолковые? — задает риторический вопрос комментатор Алекс.

— Вот раньше были остановки! Бетонные плиты. А сейчас? Стоишь на остановке... Летит с крыши сосулька... Шмяк! И нет человека, — рассказывает местная жительница Людмила.

— Грамотные специалисты видимо сбрасывали, с расчетом на обновление остановочной платформы, — отметил в комментариях новосибирец Александр.

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