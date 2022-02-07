В Новосибирске двухлетняя девочка застряла головой в детском стульчике

В Новосибирске годовалая девочка застряла головой в детском стульчике. Фото: МАСС.
В Кировском районе Новосибирска годовалая девочка застряла головой в пластиковом детском стульчике. Мама не смогла освободить малышку и вызвала спасателей. Инцидент случился вечером 6 февраля.
— Спасатели прибыли на улицу Зорге и освободили девочку 2020 года рождения. На вызволение малышки из западни ушло больше двух часов. Прибыв по указанному адресу, спасатели осмотрели стул, в котором мирно спала девочка, и аккуратно раскрутили его крепления, — говорится в сообщении службы МАСС.
Помощь медиков девочке не потребовалась. Ребенка отдали маме.
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