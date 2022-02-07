В Новосибирске на крыше ГУМа зажглась советская вывеска «Россия»

Ремонт исторического здания скоро завершится.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На здании ГУМа на левом берегу впервые за два года загорелась вывеска «Россия». Ремонт фасадов исторического здания рядом с площадью Маркса почти завершился.
Рабочие за время ремонта заменили стеклянные панели пятиэтажного универсального магазина на тонированное стекло и черный профиль.
Само здание ГУМа строилось 14 лет. Фото: 2ГИС
Как отмечают новосибирцы, побывавшие на открытии ГУМа еще в 1988 году, в то время это был «суперсовременный и отличный магазин». Именно в этом здании впервые в Новосибирске запустили эскалаторы в торговой точке.
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