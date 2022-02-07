Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 7 февраля 2022.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 7 февраля 2022 года: сложно проехать по Станционной улице. Также затруднено движение по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят автомобилисты на улицах Ватутина, Станиславского и Котовского. Сложно проехать по улицам Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Новогодней. Движение по площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту тоже затруднено.
На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробки сковали улицы Добролюбова, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова.
По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 7 февраля, достиг 6 баллов.
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