Юная хоккеистка из Новосибирска стала звездой матча «Россия-США» на Олимпиаде в Пекине

Дарья (слева) родом из Новосибирска, но выступает за Красноярск. Фото: соцсети // лента Reuters

17-летняя хоккеистка из Новосибирска Дарья Гредзен отразила 19 бросков по воротам в олимпийском матче женских хоккейных сборных. Однако матч «Россия - США» завершился поражением, пишет «КП-Спорт».

Российские хоккеистки продержали чуть больше половины первого периода, но затем американка Саванна Хэрмон забила первую шайбу. Во втором периоде Хилари Найт удвоила счет, а в третьем периоде забили сразу три шайбы за три минуты.

— Тренерский штаб сборной после такого решил дать попробовать свои силы на турнире Дарье Гредзен, которая заняла место в воротах вместо Сорокиной. К Марии претензий быть не может, она старалась как могла: соперник за встречу нанес по российским воротам 62 броска, на что мы смогли ответить лишь 12-ю. Также повлияло и большое количество удаление, сборная набрала аж 14 минут штрафа, — пишет обозреватель «КП-Спорт» Иван Адаменко.

В финале матча Дарья Гредзен смогла отразить 19 бросков противника, не давая забить ни одной шайбы. В результате Олимпийский комитет России включил Дарью в тройку героев дня Российской сборной, наравне с медалистами: лыжницей Натальей Непряевой и биатлонистом Александром Логиновым.

Дарья Гредзен родилась в Новосибирске 23 марта 2004 года, хоккеем начала заниматься в 4 года, став вратарем в 5 лет. Затем Дарья окончила хоккейную школу «Барнаул» в Алтайском крае, а потом подписала контракт с ХК «Бирюса» из Красноярского края. Девушка стала победительницей Кубка Европы U16 в 2019 году в составе молодежной женской хоккейной сборной, а также завоевала титул бронзового призера чемпионата ЖХЛ в составе «Бирюсы» 2019/20.

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