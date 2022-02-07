Погода в Новосибирске на 7 февраля 2022 года: в город возвращается мороз

Днем будет солнечно, но морозно.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Новосибирске на 7 февраля 2022 года будет солнечной, но морозной. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометценр.
— Днем столбики термометров покажут -9...-11 градусов, а ночью опустятся до -14...-16 градусов. В пригороде они покажут -20...-22 градуса. Ветер подует южный, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, — сообщают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс. Погода» начало недели будет холодным. Днем температура воздуха составит -15...-10 градусов, а ночью -19...-17 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью от 1 до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758-760 миллиметров ртутного столба.
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