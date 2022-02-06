Жительница Новосибирска пожаловалась на обледеневшую лестницу

Лестница обледенела. Фото: "Flamp"
Жительница Новосибирска пожаловалась обледеневший участок. Речь идет о скользкой лестнице на улице Курчатова. Женщина написала «отзыв» об этом месте.
— Лестницу почистили не всю. Только ее верхнюю часть. На нижнюю — самую опасную, ведущую на дорогу, куда люди не без нецензурных выкриков, съезжают под колеса машин, у дворников, видимо, силы и духа не хватило. Засыпали крошкой, спасибо. Но вот то, что на фото -это не лестница, — возмущается сибирячка на сайте «Flamp».
Жительница Новосибирска требует, чтобы лестницу очистили и по ней было возможно ходить.
Управляющая компания быстро отреагировала на возмущение.
— Добрый день. Лестница очищена. Работа поставлена на контроль. Благодарим за отзыв.
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