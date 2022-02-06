Новосибирская пенсионерка отсудила досрочную пенсию за вредную работу на шахте

Суд встал на сторону пенсионерки Фото: Андрей КОПАЛОВ

Суд встал на сторону пенсионерки, которая пыталась добиться прибавки к пенсии. Об этом КП-Новосибирск рассказал адвокат Арсений Шабалин.

Татьяна переехала из Казахстана в Новосибирск пять лет назад. И начала добиваться в России признание ее права досрочного выхода на пенсию.

— Женщина всю жизнь трудилась на вредном производстве электромонтером по установке сигнализации на разрезе «Восточный» в городе Экибастуз. В республике Казахстан досрочная льготная пенсия была отменена. Граждане Казахстана, которые трудились в Экибастузе на вредных условиях, могли получить досрочную пенсию лишь по общим основаниям. В 2017 году женщина получила российское гражданство и потребовала назначения досрочной страховой пенсии по старости, — рассказал КП-Новосибирск адвокат Арсений Шабалин.

Однако ей отказали в новосибирском отделении ПФР на основании того, что в Республике Казахстан отменено назначение досрочных пенсий за работы с вредными и тяжелыми условиями труда. 55-летняя Татьяна подала иск в Центральный районный суд.

— Ей назначена досрочная страховая пенсия по решению суда. В специальный стаж работы включены периоды работы истицы с 1998 по 2016 год. Кроме того в общий страховой стаж включены иные период обучения в техникуме, — сообщил Арсений Шабалин.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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