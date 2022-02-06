Водитель магазина с другом попали под суд за угон и нападение на полицейских в Новосибирске

Прогул работы обернулся подозрением в угоне и дракой с полицией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске судят бывшего водителя строительного супермаркета, который не вернул «ГАЗель» на работу, а потом напал на сотрудников ДПС. Подробности рассказали в прокуратуре Первомайского района:

— Водитель не вернул автомобиль в свою смену, директор магазина написал заявление об угоне. Сотрудники ДПС обнаружили подсудимого, его друга и девушку в автомобиле, они распивали спиртное. Подсудимый начал оскорблять полицейских, повалил сотрудника ДПС на землю и прижал, затем попытался сбежать, но был задержан, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Всех троих повезли в отдел полиции, в машине дебошир продолжил оскорблять правоохранителей. В отделении друг угонщика продолжил скандал, обматерил сотрудника и пнул полицейского.

— Подсудимый признал вину в полном объеме, его друг отрицал, что специально пнул полицейского. Им грозит до пяти лет лишения свободы каждому, — сообщила Наталья Харитонова.

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