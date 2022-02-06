Мальчика спасли врачи.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске трехлетний мальчик сломал ключицу, катаясь с горки. Инцидент произошел в одном из районов города.
— Мальчик катался с горки и неудачно упал. Его тут же доставили в больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Врачи осмотрели ребенка и поставили диагноз — «закрытый перелом средней трети ключицы справа без смещения».
За эту зиму уже не первый случай, когда дети травмируются на горках. В рабочем поселке Краснообск школьник разбил голову, катаясь на горке у дома.
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