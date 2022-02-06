Люди стоят в очередях по 2 часа. Фото: "ЧП Новосибирск"
Новосибирцы пожаловались на огромную очередь в поликлинике. Снимки толпы появились в группе «ЧП Новосибирск».
— Очередь в городской поликлинике № 13. 2 часа и ты у заветного кабинета, — рассказывают подписчики в группе.
На кадрах видно, что люди в верхней одежде. Очередь огромная и тянется по всему коридору.
В комментариях люди пишут о подобной проблеме, но уже в других поликлиниках:
— Вчера в 7 поликлинике на Автогенной в очереди просидели 5 часов.
— Сейчас везде так.
— Многие и по 4 часа стоят.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер