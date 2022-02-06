Люди стоят в очередях по 2 часа. Фото: "ЧП Новосибирск"

Новосибирцы пожаловались на огромную очередь в поликлинике. Снимки толпы появились в группе «ЧП Новосибирск».

— Очередь в городской поликлинике № 13. 2 часа и ты у заветного кабинета, — рассказывают подписчики в группе.

На кадрах видно, что люди в верхней одежде. Очередь огромная и тянется по всему коридору.

В комментариях люди пишут о подобной проблеме, но уже в других поликлиниках:

— Вчера в 7 поликлинике на Автогенной в очереди просидели 5 часов.

— Сейчас везде так.

— Многие и по 4 часа стоят.

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