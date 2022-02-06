Грунт должен состоять из трех частей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский агроном рассказала, как подготовить землю для рассады. Идеальный грунт должен состоять из трех частей: дерновой земли, торфа и перегноя.

— Почву стоит хранить при минусовой температуре. Например, на балконе или на улице. В феврале ее стоит занести в дом и дать оттаять. После этого снова отправить на мороз, а потом снова разморозить, — рассказала КП-Новосибирск Любовь Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Эта процедура поможет «взбодрить» землю и сделать питательные вещества в ней более доступными. Прожаривать или пропаривать грунт нельзя.

Как отмечает агроном, если землю покупать в магазине, то нужно будет подвергать ее дополнительной обработке.

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