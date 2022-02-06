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Общество6 февраля 2022 11:05

Снежный барс забрал лидерство у орангутана в голосовании за новогодний символ Новосибирска

Их разделяет несколько процентов
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Барс сейчас на первом месте. Фото: Новосибирский зоопарк.

Барс сейчас на первом месте. Фото: Новосибирский зоопарк.

Снежный барс Саян забрал лидерство у орангутана в голосовании за новогодний символ Новосибирска. Если еще утром он занимал второе место, то сейчас Бату проигрывает. Судя по результатам голосования за Саяна проголосовало 37,02% людей, а за Бату 37,64%.

Результаты голосования. Фото: скриншот с сайта

Результаты голосования. Фото: скриншот с сайта

Всего в голосовании приняло участие 118 201 человек.

Напомним, что голосование за новогодний символ Новосибирска голосование стартовало 13 января. Ситуация менялась на глазах. С самого начала первое место занимал манул Айша, но потом его потеснил Бату. За орангутана призывала голосовать новосибирский блогер Алиса Аив. Наступать на «пятки» примату начал медвежонок Шилка.

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