Количество зараженных растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области у 2743 человек обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 239 пациентов, в том числе 206 детей, — отмечается в сообщении.

За сутки от COVID-19 скончалось 15 человек. Самому молодому из них был 41 год.

— Скончались еще пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 67 лет, 85 лет и женщины в возрасте 41 год, 59 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет, 71 год, 72 года, 73 года, 80 лет, 82 года, 82 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии умерли 4 712 человек, — уточняется в оперштабе Новосибирской области.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 252 человека, а к аппаратам ИВД подключен 41 пациент.

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