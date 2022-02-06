В Академгородке прорвало трубу и затопило улицу

Улицу затопило из-за прорыва трубы. Фото: Светлана Каверзина
В Новосибирске в Академгородке отключили холодную воду. Все из-за того, что на улице Российской прорвало трубу. Отключение произошло в 10 утра.
— Повреждение на магистральном водоводе Д=400мм по ул. Российская,21 , — говорится на сайте «Муниципальный портал города Новосибирска» .
Без холодной воды остались дома улицах Истринская в домах 5, 7, Российская в домах 18, 20, 22, 24 и Рубиновая в домах 7а, 9, 11.
Как сообщается на сайте коммуникации уже подключат обратно в 20.00.
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