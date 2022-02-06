В Новосибирске ТК «Восток» продолжил работу

Комплекс возобновил работу. Фото: Михаил Периков

В Новосибирске продолжил работу торговый комплекс «Восток». Об этом сообщает издание «Континент. Сибирь».

— У нас очень простая и ясная позиция по поводу ситуации вокруг ТК «Восток». 29 октября 2021 года апелляционная инстанция Новосибирского областного суда вынесла решение о приостановке деятельности ТК «Восток» до устранения нарушений пожарной безопасности, — сообщил Илья Николаенко, представитель управляющей компании комплекса.

Как отмечает Илья Николаенко, им удалось устранить все нарушение и 3 февраля уже было готово постановление о том, что никаких нарушений выявлено не было. Судебное постановление выполнено в полном объеме.

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