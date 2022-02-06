Снежный барс догоняет орангутанга в голосовании на выбор талисмана Новосибирска

Снежный барс занимает второе место. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

Снежный барс догоняет орангутанга Бату в голосовании на выбор талисмана Новосибирска. Напомним. что выборы новогоднего символа начались еще 13 января. Лидеры постоянно менялись. Сейчас на первом месте все так же идет орангутанг Бату, но ему наступает на пятки барс.

Если у обезьяны 39% процентов голосов, то у барса 28%. На третьем месте идет белый медвежонок «Шилка». Как удалось выяснить, что за орангутана Бату агитировала голосовать блогер Алиса Аив. Благодаря ей он вырвался в лидеры.

Напомним, что слушали радио «КП-Новосибирск» выдвинули на голосование еще и другого кандидата — белочку. Именно ее хотят видеть, как новогодний символ столицы Сибири.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы талисмана Новосибирска обернулись скандалом из-за побеждающей обезьяны

В голосовании участвуют пять животных. Сначала конкурс был безобидным, но потом пришли политики и все испортили (подробности)

Почему новосибирская молодежь «жмет» на обезьяну

Наш колумнист Вадим Алексеев — о неожиданном повороте в голосовании за новогодний символ, и о том, как орангутан из аутсайдеров стал лидером (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы талисмана Новосибирска обернулись скандалом из-за побеждающей обезьяны

В голосовании участвуют пять животных. Сначала конкурс был безобидным, но потом пришли политики и все испортили (подробности)

Почему новосибирская молодежь «жмет» на обезьяну

Наш колумнист Вадим Алексеев — о неожиданном повороте в голосовании за новогодний символ, и о том, как орангутан из аутсайдеров стал лидером (подробности)