Новосибирский ансамбль народной песни выступил на шоу «Привет, Андрей»

Женщины исполнили цыганские песни. Фото: vk.com/kalina_krasnaya_novosibirsk

Народный ансамбль народной песни выступил на шоу «Привет, Андрей». Оно было посвящено юбилею российского певца и композитора Александра Марцинкевича.

— Видимо, редактора шоу увидели наши ролики на Youtube. Вот и пригласили нас на съемки. Наш коллектив же поет разные песни русские, грузинские, цыганские, — рассказала КП-Новосибирк Ирина Лаптева, художественный руководитель ансамбля народной песни «Калина красная».

В середине шоу женщины спели песню «Цыгане едут», переделанную на свой лад композицию «Любовь цыганки» и «Нанэ цоха» (из фильма «Табор уходит в небо»)

— Нам все очень понравилось. Все такие добрые, отзывчивые, приятные, — говорит руководитель.

Новосибирские исполнительницы выступили настолько ярко и весело, что юбиляр не смог сидеть на месте и пустился в пляс прямо на сцене.

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